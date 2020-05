Atalanta, presto il riscatto di Pasalic: accordo raggiunto con il Chelsea

Mario Pasalic sarà presto un giocatore interamente dell’Atalanta: accordo raggiunto con il Chelsea sulla base di 15 milioni

Mario Pasalic sarà presto un giocatore dell’Atalanta a tutti gli effetti. Tuttosport riporta che per il centrocampista offensivo è stato trovato l’accordo con il Chelsea. Al netto della modalità di pagamento, l’ad Luca Percassi e la manager dei Blues Marina Granovskaia hanno trovato l’intesa sulla base di 15 milioni.

Gasperini avrà quindi un suo fedelissimo anche per la prossima stagione a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quanto fatto vedere in Italia e in Europa.