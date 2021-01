Atalanta, prosegue la partnership tecnica con Joma: il comunicato

L’Atalanta ha annunciato che la partnership tecnica con Joma proseguirà almeno fino al 2025: il comunicato

Atalanta B.C. e Joma Sport hanno il piacere di annunciare il prolungamento della partnership tecnica sino al 30 giugno 2025.

L’attuale accordo non era in scadenza, anzi, ma, come già avvenuto, la grande reciproca stima, la professionalità, la condivisione di obiettivi, hanno portato Atalanta e Joma a decidere di unire i due brand per un’ulteriore altra stagione. Joma è il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della Prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio atalantina.

«La continuità della partnership con l’Atalanta, club ormai affermatosi come una delle più belle e interessanti realtà nel panorama europeo, è per Joma motivo di grande orgoglio. È la logica conseguenza dell’ottimo lavoro che stiamo facendo insieme, come se fossimo un’unica squadra» Afferma Alberto López, Direttore Generale di Joma Sport . «Il rapporto che ci lega, vantaggioso e ricco di soddisfazioni per entrambe le realtà, sono sicuro che ci consentirà di diventare insieme ancora più forti, con l’obiettivo di raggiungere nuovi e importanti traguardi».

«Prolungare questa collaborazione è innanzitutto un piacere, ma anche un grande orgoglio. Joma e Atalanta sono brand molto simili con le medesime ambizioni: svilupparsi, crescere, migliorare». Dichiara Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC. «La collaborazione con Joma è iniziata nella stagione 2017-2018, i traguardi raggiunti insieme sono stati incredibili. Serietà e grande professionalità sono alle basi di questo accordo che permetterà ad entrambi i brand di ottenere nuove importanti soddisfazioni».