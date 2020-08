Atalanta PSG, i parigini prendono in giro il Papu: «Baila come el Choupo». Sui social arriva la parodia del tormentone di Gomez

«Baila come el Choupo». L’account twitter del PSG si è scatenato al termine del match vinto contro l’Atalanta incoronando l’eroe del match Choupo-Moting. I parigini, infatti, hanno preso in giro il Papu Gomez con la sua famosa Baila come el Papu. Ecco il messaggio dell’account spagnolo della società: