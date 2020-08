Josip Ilicic ha voluto far sentire il proprio supporto ai compagni di squadra dell’Atalanta per il match di stasera contro il PSG

Il fantasista, che si trova ancora in Slovenia per problemi personali, ha scritto “Forza” a corredo di una foto che ritrae l’Atalanta in festa dopo un gol segnato in Champions League.