Remo Freuler e Casemiro salteranno la gara di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Atalanta

Remo Freuler e Casemiro non scenderanno in campo nella gara di Champions League tra Real Madrid e Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale.

Il centrocampista nerazzurro è stato espulso al 17′ della sfida del Gewiss Stadium per un fallo su Vinicius Junior, mentre il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito a seguito di un atterramento ai danni di Duvan Zapata.