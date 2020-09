Atalanta Reca, si va verso la permanenza: ma deve convincere Gasperini per potersi ritagliare lo spazio per giocare

Reca è tornato per restare. L’esterno mancino, dopo il prestito alla SPAL, vuole rimanere a Zingonia per potersi ritagliar uno spazio da titolare, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

VICE GOSENS – L’Atalanta è scoperta in quella zona di campo, almeno per il momento. Reca si candida come vice Gosens, ma dovrà convincere tutto l’ambiente per potersi ritagliare il posto da titolare.