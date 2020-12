Atalanta, arriva il ringraziamento all’Udinese: il motivo

Udinese e Atalanta non hanno potuto giocare ieri a causa della pioggia torrentizia caduta sulla Dacia Arena. Gli orobici ringraziano

Udinese e Atalanta non hanno giocato ieri: troppa pioggia caduta sulla Dacia Arena. Gli orobici sono rimasti in Friuli ed oggi si sono allenati sul campo dell’Udinese. Ecco il messaggio.

«Dopo il rinvio della partita contro l’Udinese a causa del terreno di gioco impraticabile a causa delle abbondanti piogge cadute su Udine, l’Atalanta ha svolto una seduta di allenamento. La squadra ha lavorato su un campo in sintetico messo a disposizione dall’Udinese Calcio che l’Atalanta ringrazia per l’ospitalità. La partenza per il rientro a Bergamo, come da programma, è prevista per il tardo pomeriggio».