Atalanta Roma, Palladino: «Voglio una squadra compatta. Loro sono forti e con un grandissimo allenatore. Su Gasperini...»

L’Atalanta fa il suo esordio nel nuovo anno contro la Roma dell’ex Gasperini. Le parole di Palladino in conferenza stampa.

ROMA – «Affrontiamo una squadra importante, ma per noi non cambia nulla. Dobbiamo continuare a ragionare partita per partita. Vogliamo regalare una grandissima prestazione ai tifosi. Ci mancano vittorie contro le grandi».

GASPERINI – «Un grandissimo allenatore. Io lo conosco da calciatore, ma posso dire che ha fatto la storia di questo club. Deve essere uno stimolo per tutti noi affrontarlo».

CARNESECCHI – «Ha uno spessore umano importante. Sta facendo stagioni straordinarie, è un leader. Parliamo di un portiere completo».

SCALVINI – «Contiamo molto su di lui. Sta recuperando, ma sono sicuro che avrà le occasioni per dimostrare il suo valore».

MERCATO – «E’ arrivato il momento di ridurre la finestra. Devo dire che sono tutti concentrati e il gruppo è compatto».