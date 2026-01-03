Atalanta Roma, Gasperini nel post partita: «Dispiace prendere un gol simile. Sulla prestazione...»

Atalanta Roma, Gasperini nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta dei giallorossi a Bergamo

Sconfitta per la Roma in casa dell’Atalanta. Nel post partita Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

GOL SCALVINI – «Non possono giudicarlo perché non ho rivisto l’azione. Sicuramente dispiace prendere un gol simile. Siamo partiti bene e sono contento della mole di gioco e delle opportunità create».

PRESTAZIONE – «L’avversario era molto difficile. Forse potevamo fare meglio in alcuni momenti, ma dobbiamo considerare anche l’avversario che avevamo davanti».

LE DIFFICOLTA’ NEL PAREGGIARE – Quando andiamo in svantaggio, facciamo fatica a pareggiare mentre passando in vantaggio portiamo a casa i tre punti. C’è ancora margine per migliorare e far crescere squadra e società».