Atalanta Roma, Gasperini a Dazn: «Ho incontrato i miei ex giocatori e l'affetto ricevuto dai tifosi è straordinario, ma...»

Atalanta Roma, Gasperini ai microfoni di Dazn ha parlato del suo ritorno a Bergamo. Le parole del tecnico dei giallorossi a pochi minuti dal match

A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, Gasperini ai microfoni di Dazn si è soffermato sulle emozioni

RITORNO A BERGAMO – «E’ stato molto bello l’affetto ricevuto in queste ore. Non sono ancora entrato in campo, ma è chiaro che ora dovrò cercare di pensare solamente alla partita».

INCONTRO CON GLI EX GIOCATORI – «Ieri ho incontrato i ragazzi. Potersi ritrovare è molto bello e speriamo di poterlo fare in futuro. Ma ora bisogna pensare alla partita. Si gioca e ci sono gli obiettivi da raggiungere. Nei novanta minuti è giusto che sia così».