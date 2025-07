L’Atalanta cerca l’erede di Lookman, e il nome nuovo è un campione d’Europa… Ecco chi è, quanto costa e perché la sua storia personale ha convinto il club

Atalanta, Jonathan Rowe è il prescelto per prendere il posto di Lookman in caso di partenza: la stellina dell’Inghilterra U21 campione d’Europa

Un eroe U21 per il dopo-Lookman in caso di una sua partenza con destinazione Inter. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta monitorando con grande attenzione il profilo di Jonathan Rowe, ala sinistra inglese di proprietà del Marsiglia e fresco campione d’Europa con la sua nazionale Under 21. In un mercato che vedrà la Dea rivoluzionare il proprio attacco dopo l’addio di Retegui e la probabile partenza di Lookman, il nome del 22enne originario di Wembley è in cima alla lista dei desideri per portare fantasia e imprevedibilità sulla trequarti.

La sua traiettoria è in continua ascesa. L’ultimo, decisivo gradino è stato proprio l’Europeo U21, dove è stato un protagonista assoluto. Suo il pesantissimo gol che, al 92′ della finale contro la Germania, ha regalato il titolo all’Inghilterra, un colpo di testa in tuffo che ne ha consacrato il talento a livello internazionale. La sua ultima stagione al Marsiglia, sotto la guida di Roberto De Zerbi, lo ha visto impiegato più che altro come “arma segreta” a gara in corso, collezionando 3 gol e 4 assist. Nonostante non fosse un titolare fisso, la sua capacità di spaccare le partite partendo dalla panchina ha impressionato gli osservatori.

Ma a convincere l’Atalanta non sono solo le qualità tecniche. Rowe è un giocatore dalla grande forza mentale, forgiata da un passato di sacrifici. A 11 anni, per stare vicino alla madre malata, affrontava ogni giorno tre ore di viaggio per allenarsi con il Norwich. Ha superato la dolorosa sindrome di Osgood-Schlatter, un problema al ginocchio che affligge molti giovani atleti, senza mai perdere di vista il suo obiettivo. È un’ala sinistra che ama rientrare sul destro, e il suo valore, lievitato a oltre 20 milioni di euro dopo l’Europeo, rappresenta un investimento importante. L’Atalanta, pur avendo altre priorità al momento, lo segue da vicino: il suo profilo è perfetto per la filosofia del club.