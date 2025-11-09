 Atalanta Sassuolo, Juric nel post partita ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta e la prestazione dei suoi contro i neroverdi.
Atalanta News

Atalanta Sassuolo, Juric nel post partita: «Abbiamo regalato due gol. Sto notando questo problema»

L’Atalanta cade contro il Sassuolo. Un netto 0-3 che non consente alla Dea di arrivare al meglio alla sosta. Ora bisognerà capire come cambiare passo. Nel post partita Juric ha parlato ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Ho avuto la sensazione di poca attenzione. Abbiamo regalato il primo gol, come il secondo. E in questo modo diventa davvero molto difficile».

CLASSIFICA – «Non è assolutamente positiva. Non c’è attenzione ai particolari e quando non sei bravo negli episodi diventa tutto più complicato».

Atalanta News

Atalanta News

