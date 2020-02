Atalanta Sassuolo, Gasperini recupera Djimsiti. Si pensa al turnover

Atalanta Sassuolo sarà un match importantissimo per i nerazzurri. Gasperini recupera Djimsiti, si va verso il turnover

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Gian Piero Gasperini recupera anche Berat Djimsiti dopo lo stop prima della sfida di San Siro contro il Valencia. Tutti a disposizione, dunque, per un match davvero importante.

Si va verso il turnover, per poter far rifiatare chi ha giocato di più. Spazio a Caldara in difesa, ma il tecnico di Grugliasco potrebbe cambiare qualcosa anche in attacco.