Atalanta Sassuolo in chiaro, il match verrà trasmesso su TV8. La Lega ha anche l’accordo per la sfida tra Hellas Verona e Cagliari

Atalanta-Sassuolo verrà trasmessa in chiaro. Il match del Gewiss Stadium, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrà essere visto da tutti sul canale TV8.

La conferma – si legge – è arrivata dalla Lega, ma c’è anche l’accordo con DAZN per la trasmissione in diretta per tutti per Hellas Verona-Cagliari. Al momento la Lega ha trovato l’accordo soltanto per queste due gare, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.