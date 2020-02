Atalanta Sassuolo, tutti a disposizione di Gasperini: da verificare Djimsiti

Atalanta Sassuolo, tutti a disposizione di mister Gasperini. Da valutare Djimsiti, il difensore non ha giocato con il Valencia

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Tutti a disposizione per mister Gasperini. Dopo la vittoria col Valencia i nerazzurri sono scesi in campo ieri per un’amichevole con il Breno: in campo Zapata e Muriel, chi ha giocato in Champions ha effettuato un allenamento di scarico. Domani conferenza stampa e rifinitura, ci saranno da valutare le condizioni fisiche di Djimsiti, non sceso in campo per un problema fisico prima del calcio di inizio della sfida con gli spagnoli.