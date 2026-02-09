Atalanta, Scalvini raggiunge le 100 presenze con la Dea: «Sono cresciuto qui, è come una famiglia!». Che traguardo per il classe 2003

Atalanta, Giorgio Scalvini ha toccato quota 100 presenze con la Dea: ecco le parole del difensore nerazzurro

La sfida del lunedì sera alla New Balance Arena tra Atalanta e Cremonese non mette in palio solo punti pesanti per la corsa all’Europa o per la salvezza. Per uno dei protagonisti in campo, il fischio d’inizio sancisce l’ingresso in un club esclusivo, quello dei “centenari” con la maglia della Dea. Giorgio Scalvini ha toccato stasera quota 100 presenze ufficiali con i colori nerazzurri. Un traguardo impressionante se si considera la carta d’identità: a soli 22 anni (classe 2003), il difensore centrale è ormai un senatore dello spogliatoio.

Le parole a DAZN: “Orgoglio immenso”

Pochi istanti prima di scendere in campo, Scalvini ha affidato ai microfoni di DAZN tutta la sua emozione per questo risultato, ribadendo un legame viscerale con la città e la società che lo ha cresciuto calcisticamente. “È fantastico“, ha dichiarato il nerazzurro. “Sono cresciuto qui, quindi per me l’Atalanta è come una famiglia. È una grandissima felicità, anche un grande orgoglio. Sono felice di farlo qui davanti al nostro pubblico”.

Da promessa a pilastro di Palladino

Cresciuto nel vivaio di Zingonia, da sempre fucina inesauribile di talenti, Scalvini ha bruciato le tappe anno dopo anno. Lanciato giovanissimo, ha saputo adattarsi a ogni evoluzione tattica della squadra, passando dalla difesa a tre gasperiniana fino a diventare il braccetto insostituibile nel 3-4-2-1 disegnato oggi da Raffaele Palladino. L’attuale tecnico dell’Atalanta non ha mai rinunciato alle qualità di Scalvini, schierandolo titolare anche in questa delicata sfida contro la Cremonese.

Una bandiera per il futuro

Festeggiare le 100 presenze in casa, davanti alla Curva Nord, chiude un cerchio perfetto. In un calcio dove le bandiere sono sempre più rare, la storia di Scalvini rappresenta l’eccezione romantica: il bambino arrivato nel settore giovanile che diventa uomo e leader della Prima Squadra. E la sensazione è che questo sia solo il primo di molti altri traguardi da festeggiare a Bergamo.