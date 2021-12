Atalanta, Sconcerti: «Squadra che si consegna al disordine. Scudetto? Non credo»

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del grande momento di forma dell’Atalanta, lanciata anche in ottica scudetto

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato l’ottimo momento di forma dell’Atalanta lanciata anche nella corsa scudetto.

ATALANTA – «A proposito dell’Atalanta c’è un dato strano, difficile da collocare: è la prima volta che in piena stagione è a distanza colmabile dalla prima in classifica. Oggi sono 5 punti, un anno fa erano 11, due anni fa 10, prima ancora 22, 19 e 8 la stagione del primo quarto posto. Oggi è in corsa reale. Non so quanto questo le giovi, ma la disabitudine alla vetta è comune. Nessuno dei primi quattro tecnici in classifica ha mai vinto uno scudetto. L’Atalanta in otto gare ha ripreso 5 punti al Napoli, 3 all’Inter, 2 al Milan. È in testa dal 16 ottobre e non lo sa. È pronta a cercare di vincere? Non credo. Porta sempre sei uomini intorno al pallone per riprenderlo in fretta, questo le fa tenere il campo con gli altri quattro-cinque. È una grande squadra che si consegna per forza a un po’ di disordine».