Atalanta, si avvicina la sfida con la Fiorentina. Da monitorare Ilicic

La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la seduta di scarico, scenderà nuovamente in campo per preparare la sfida contro la Fiorentina

(dall’inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Il pareggio con il Genoa deve essere immediatamente archiviato. L’Atalanta tornerà in campo questo pomeriggio – con una seduta a porte chiuse – per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina.

Ieri la squadra di Gasperini ha effettuato una seduta di scarico, chi non è sceso in campo con i rossoblù ha disputato una partitella in famiglia con la Primavera. Da monitorare le condizioni di Josip Ilicic dopo il colpo subito alla schiena, oggi arriveranno indicazioni più precise sullo sloveno.