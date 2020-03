Atalanta, si lavora in vista del Valencia: Caldara pronto dal 1′

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta lavorando in vista di Valencia. Si prepara Caldara, già in campo nel match di San Siro

Djimsiti è ancora in gruppo, ma Toloi potrebbe rimanere fuori anche a Valencia. Mattia Caldara, dunque, scenderà in campo dal 1′ al Mestalla. Un uomo in più per la difesa di Gasperini che pian piano sta ritrovando se stesso.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza il momento del calciatore nerazzurro: a Lecce ha disputato una buona prova, ma a Valencia dovrà scendere in campo con la giusta convinzione. Gasperini si fida, Caldara non vuole assolutamente deluderlo.