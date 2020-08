Atalanta, striscione della Curva Nord: «Grazie, ma il calcio andava fermato»

Esposto nella Città Alta di Bergamo uno striscione di ringraziamento, ma anche di protesta da parte della tifoseria organizzata

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, c’è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi nell’accogliere l’Atalanta ritornata in Italia dopo la partita in terra portoghese contro il Psg. Ma in serata, nella Città Alta, è stato esposto anche uno striscione da parte della Curva Nord per ringraziare la squadra e per ribadire il no al calcio senza pubblico, posizione mantenuta dal tifo organizzato fin dai tempi del lockdown.

«Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà. Grazie ragazzi per aver onorato questa città». Questo il testo dello striscione.