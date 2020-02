Atalanta, Tameze già ‘morde’: test positivo per i nuovi arrivati

L’Atalanta è scesa in campo per un test amichevole, ma soprattutto per provare i nuovi arrivati. Bene Tameze e Czyborra, da rivedere Bellanova

Subito intensità per Tameze, ma anche il sinistro di Czyborra non sembra aver deluso. Sui campi di Zingonia è andato in scena un test amichevole tra Atalanta e RKS Radomiak Radom, squadra di seconda divisione polacca.

Una gara amichevole per capire le condizioni dei nuovi arrivati: bene il centrocampista arrivato dal Nizza, già inserito al meglio nella mediana nerazzurra. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le condizioni di chi è arrivato a gennaio: da rivedere Bellanova, ma nel complesso gli acquisti sembrano aver già convinto Gasperini.