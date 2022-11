Problemi nel riscaldamento per Rafael Toloi, al suo posto esordisce in questo campionato José Luis Palomino

Cambio all’ultimo per Gian Piero Gasperini nella formazione titolare dell’Atalanta. Rafael Toloi, infatti, ha avuto problemi nel riscaldamento e non è sceso in campo dal primo minuto.

Al suo posto esordisce in questa stagione di Serie A José Luis Palomino, al rientro dopo l’assoluzione dall’antidoping.