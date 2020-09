Atalanta, tra palestra e pallone continua la rincorsa di Ilicic per il ritorno in campo

A Zingonia Josip Ilicic continua a lavorare con la palla e in palestra per ritornare, senza fretta, in campo

Josip Ilicic sta continuando a lavorare a Zingonia per tornare, senza fretta, in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport nel programma di recupero dello sloveno, gli allenamenti sono considerati momenti altamente «collaborativi». A patto di non forzare il ritmo della ripresa e soprattutto le sue risposte psicologiche.

Lo sloveno alterna palestra e campo: cosa fare lo decide ovviamente lo staff, ma conta anche il parere del giocatore. Soprattutto quando il lavoro si sposta sul campo, e lì diventa inevitabile ascoltare anche le sue voglie. E questo, senza trascurare fino a prova contraria la provvisorietà di certi segnali, è incoraggiante: il fatto che Ilicic a volte fatichi a nascondere la sua voglia di calcio. Lavorare in palestra è una necessità, il fantasista lo sa e dimostra di aver capito l’importanza delle sedute basate sulla forza: nel periodo in cui è mancato ha ovviamente perso peso, che significa soprattutto massa muscolare, e quel tono è la prima energia da ritrovare.