Atalanta, via al turnover ragionato: in attacco sfida colombiana

L’Atalanta è pronta a scendere in campo con un turnover ragionato: spazio a giocatori che ne hanno avuto meno, in attacco sfida colombiana

L’Atalanta avrà a che fare con un rush finale accesissimo tra campionato e Champions League. Gasperini però può sorridere: ha tante soluzioni per attuare un turnover ragionato, anche e soprattutto in attacco, dove Muriel scalpita e non vede l’ora di togliere il posto al connazionale colombiano Zapata.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, tra i vari possibili cambi tra gara e gara, potrebbero trovare spazio Caldara (a discapito di Djimsiti o Palomino), Pasalic e Freuler (con un ballottaggio tra i due) e in attacco proprio Muriel, che proverà a togliere la certezza del posto a Zapata.