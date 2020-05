Atalanta, Zapata: «Speriamo di ripartire. A Bergamo si sta benissimo»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, è intervenuto nella diretta Instagram dell’America de Cali, suo ex club. Ecco le sue parole

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è intervenuto durante una diretta Instagram con il suo ex club, l’America de Cali. Ecco le sue parole:

«In questo momento siamo nella fase due, gradualmente stanno riaprendo tutte le attività. Lunedì inizierà la fase tre, noi nel frattempo ci stiamo allenando individualmente. Sto lavorando per tornare in forma, dopo la partita col Valencia ho messo a segno 3 gol. Speriamo di ripartire. Mi trovo molto bene in città, Bergamo ha una buonissima qualità della vita, si sta davvero bene»