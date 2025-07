Athletic Bilbao, sorpresa Nico Williams: ufficiale il rinnovo, snobbato il Barcellona

Il comunicato ufficiale dell’Athletic Bilbao sul rinnovo di contratto di Nico Williams con il club basco. Tutti i dettagli in merito

Il futuro di Nico Williams continuerà a parlare basco. L’esterno classe 2002, tra i protagonisti più brillanti della Spagna a Euro 2024, ha scelto la strada della continuità firmando un rinnovo di contratto a lungo termine con l’Athletic Bilbao, spegnendo di fatto le speranze del Barcellona, che lo aveva individuato come rinforzo ideale per la corsia mancina offensiva. Il club blaugrana seguiva da tempo il talento cresciuto a Lezama, ritenendolo perfetto per integrarsi nel nuovo progetto tecnico. Tuttavia, la decisione di Williams conferma ancora una volta quanto il legame tra i calciatori e l’Athletic sia spesso più profondo delle logiche di mercato. Il rinnovo, inoltre, è accompagnato da un importante aumento della clausola rescissoria, che rende economicamente più complesso ogni tentativo di assalto nei prossimi anni. Una scelta strategica da parte del club basco, che si garantisce la permanenza di uno dei suoi talenti più richiesti e di maggiore prospettiva. Per il Barcellona, che già deve fare i conti con i limiti imposti dal Fair Play Finanziario, si tratta di un’occasione sfumata, e ora la dirigenza dovrà virare su altri profili. La scelta di Nico, però, manda un messaggio forte a tutto il calcio spagnolo: non sempre l’ambizione passa per il trasferimento in un top club.

COMUNICATO ATHLETIC BILBAO – Athletic Club e Nico Williams hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto, che scade nel 2027, per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. La sua clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto a quella precedente.

PAROLE NICO WILLIAMS – Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia famiglia. Questa è casa mia. Forza Athletic!