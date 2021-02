Atletico Madrid, anche Joao Felix positivo al coronavirus: i dettagli

Joao Felix è risultato positivo al coronavirus: lo ha comunicato l’Atletico Madrid. La sua presenza in Champions League non dovrebbe essere in dubbio

L’Atletico Madrid ha comunicato che Joao Felix è risultato positivo al coronavirus. L’attaccante portoghese si trova già in isolamento fiduciario. Si tratta del terzo caso in pochi giorni per i Colchoneros dopo Yannick Carrasco e Mario Hermoso.

Come loro due, Joao Felix dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Diego Simeoneo per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano.