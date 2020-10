Atletico Madrid, caccia al sostituto di Thomas: Kondogbia o un ex Samp

L’Atletico Madrid ha ricevuto una proroga fino al 5 novembre per sostituire Thomas. Ecco le possibili alternative

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un sostituto di Thomas Partey. Il centrocampista è passato all’Arsenal sul gong di mercato con il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni.

Come riportato da Transfermarkt, i Colchoneros starebbero sondando i profili di Kondogbia e di un ex Sampdoria, Josè Campana. L’Atletico Madrid ha ricevuto una proroga fino al 5 novembre per sostituire il centrocampista, potendo investire solo il 25% della clausola rescissoria incassata, ovvero 12,5 milioni di euro.