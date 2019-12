Atletico Madrid: con Correa si torna a vincere in trasferta

L’ingresso di Correa è stato decisivo per l’Atletico Madrid a Siviglia. Ha portato i colchoneros alla vittoria

Con il successo in casa del Real Betis, l’Atletico Madrid torna a vincere in trasferta dopo quasi 3 mesi. Decisivo l’ingresso di Angel Correa, entrato nel secondo tempo al posto di uno spento Lemar.

L’argentino ha segnato la rete del vantaggio e confezionato l’assist per il raddoppio di Morata. Rimasto a sorpresa dopo essere stato parecchio vicino al Milan in estate, Correa si sta rivelando una risorsa offensiva importante per Simeone. Soprattutto perché Joao Felix non è, comprensibilmente, ancora il trascinatore che si sperava.