Atletico Madrid-Fernando Torres, amore infinito. L’ex attaccante rinnova, guiderà ancora la squadra B

Ufficiale il rinnovo di Fernando Torres, ex icona da giocatore dell’Atletico Madrid, e attuale allenatore della sua squadra B.

Il tecnico spagnolo, ex attaccante, ha infatti prolungato fino al 2027, il contratto che lo lega alla seconda squadra dell’Atletico, attualmente in Primera Federacion, con la missione di valorizzare i giovani talenti del vivaio.

Accanto a lui, alla firma, Miguel Angel Gil, segno di fiducia del club nell’allenatore, che in questa stagione ha mancato per poco la qualificazione ai play-off nel Gruppo 2.

Elogi sono arrivati anche da Carlos Bucero, direttore generale sportivo dell’Atletico, per il contributo del ‘Niño’, in attesa di una stagione importante con i cambiamenti in rosa previsti.