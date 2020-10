Atletico Madrid, infortunio per Diego Costa: le condizioni dell’attaccante

Diego Simeone perde il suo centravanti simbolo: Diego Costa si è infortunato e dovrà stare fuori almento tre settimane

Diego Costa fa preoccupare Diego Simeone. Il centravanti dell’Atletico Madrid, infatti, ha riportato una lesione alla coscia che lo terrà fuori almeno per tre settimane.

Come riportato da Marca, infatti, il centravanti simbolo della mentalità dell’Atletico Madrid salterà le affascinanti gare di Champions League con il Bayern Monaco e tutto il girone di andata e altre tre gare in Liga. Notizia pessima per Simeone.