Pagelle Atletico Madrid Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti
Pagelle Atletico Madrid Inter: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quinta giornata di Champions League 2025/2026. Ecco le valutazioni
Prima sconfitta in Champions League per l’Inter di Chivu. Una rete di Gimenez nel recupero condanna i nerazzurri alla sconfitta per 2-1. Al momentaneo vantaggio di Alvarez, il club meneghino aveva risposto con Zielinki. I voti del match:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 6.5; Molina 6.5 (59′ Gonzalez N. 6), Giménez 7, Hancko 6.5, Ruggeri 6 (68′ Sorloth 6.5); G. Simeone 6, Barrios 6.5, Cardoso 6.5 (59′ Pubill 6.5), Gallagher 6 (59′ Koke 6.5); Alex Baena 6.5 (68′ Griezmann 6.5), Alvarez 7. Allenatore: Simeone
INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Bisseck 6, Bastoni 6; Carlos Augusto 6, Barella 5.5, Calhanoglu 6 (72′ Frattesi 5.5), Zielinski 6.5 (65′ Sucic 5.5), Dimarco 5.5 (79′ Luis Henrique s.v.); Bonny 5.5 (65′ Thuram 5.5), Lautaro Martinez 5.5 (72′ Esposito P. 5.5). Allenatore: Chivu
