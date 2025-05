Atletico Madrid, Simeone bussa in casa del Milan: ecco l’obiettivo dei colchoneros

Calciomercato Atletico Madrid, i colchoneros guardano in casa del Milan per una delle stelle rossonere: le ultime

L’Atletico Madrid guarda con interesse a Rafael Leao, stella del Milan, approfittando del momento di crisi del club rossonero. Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, il club spagnolo avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante portoghese, valutando un eventuale assalto estivo. Dopo la mancata qualificazione alle coppe europee, il Milan potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi giocatori più importanti per ragioni economiche, aprendo così uno spiraglio anche per Leao, il cui contratto è valido fino al 2028 ma presenta una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. In questo contesto, l’Atletico spera di approfittare della situazione per portare a casa un grande colpo a un prezzo inferiore rispetto al reale valore di mercato.

Arrivato a Milano dal Lille nel 2019, Leao è diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi, soprattutto dopo la straordinaria stagione 2021/22, culminata con lo scudetto e il premio di MVP della Serie A. A 25 anni, è nel pieno della maturità calcistica e continua ad attirare l’attenzione dei grandi club europei, incluso il Barcellona, che lo aveva già cercato senza successo nella scorsa finestra estiva. Leao detiene anche il record per il gol più veloce nella storia della Serie A, ulteriore testimonianza del suo talento esplosivo. Ora, con il Milan fuori da ogni obiettivo stagionale e atteso dall’ultima partita contro il Monza, il futuro dell’attaccante lusitano resta in bilico. Dall’altra parte, l’Atletico chiuderà la stagione contro il Girona e intende rilanciare il proprio progetto con innesti di qualità: Leao rappresenterebbe un profilo ideale per le ambizioni di Simeone nella prossima Liga.