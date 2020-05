Atletico Madrid, Morata: «Mi manca tutto, dobbiamo accettare regole»

Morata e la nostalgia del calcio: le parole dell’attaccante dell’Atletico Madrid sullo stop del campionato e sugli allenamenti

Nel corso di un’intervista ad AS, Alvaro Morata ha parlato così della ripresa degli allenamenti in Liga. Ecco le parole del calciatore in forza all’Atletico Madrid.

«Senza i miei compagni non è lo stesso, non è lo stesso allenarsi da solo, ma solo alzarsi e venire cinque minuti qui è speciale. Mi è mancato tutto. Noi vogliamo allenarci, sia individualmente che in gruppo. Dobbiamo accettare le regole e fare di tutto affinché ci siano meno rischi possibili».