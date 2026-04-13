Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene. Mi auguro una cosa per domani»

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, si è espresso così alla vigilia del quarto di finale di ritorno in Champions contro il Barcellona

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche su Ruggeri. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha spiegato che il giocatore sta lavorando bene, pur avendo attraversato momenti alterni, e si aspetta da lui una prestazione importante.

Atletico Madrid Barcellona, attenzione alla forza offensiva dei blaugrana

Simeone ha poi ribadito che il Barcellona resta una squadra con grande facilità nel trovare la via del gol. Proprio per questo, secondo l’allenatore argentino, l’Atletico Madrid dovrà essere bravo a indirizzare la partita sui binari più favorevoli.

Atletico Madrid Barcellona, l’obiettivo resta sempre vincere

Infine, il tecnico rojiblanco ha sottolineato come il risultato conti, ma senza cambiare la mentalità del gruppo. Per Simeone, infatti, i calciatori entrano sempre in campo per vincere e non ci saranno eccezioni nemmeno in una gara così delicata.

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PAROLE – «Sta lavorando molto bene. Ha avuto alti e bassi, mi auguro che domani faccia una partita importante. Loro sono una squadra che segna quasi sempre. Noi dovremo continuare a portare la partita dove pensiamo di fargli più male. Il risultato c’è, ma quando i calciatori iniziano a giocare lo fanno per vincere. Non mi aspetto niente di diverso».