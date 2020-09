Luis Suarez ha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’Atletico Madrid

Luis Suarez ha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’Atletico Madrid. Le sue parole.

«Provo felicità. Quando sono entrato con gli altri compagni, la partita era già in discesa. Siamo entrati solo per chiuderla e per divertirci in questo bellissimo stadio con grandissimi calciatori. Fondamentale per la felicità, la tranquillità, e la fiducia di un giocatore è il modo in cui ti riceve la squadra. È importante e in partita si è visto».