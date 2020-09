Torreira è vicino all’Atletico Madrid: l’ipotesi Torino si allontana

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, sarebbe molto vicino all’Atletico Madrid secondo quanto riportato da Espn Uruguay

Lucas Torreira, centrocampista attualmente in forza all’Arsenal, è sempre più lontano dal Torino secondo quanto riportato da Espn Uruguay. Il giocatore sarebbe infatti ad un passo all’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Il tecnico considera infatti ideale Torreira per il suo 4-4-2 e vorrebbe quindi portarlo nel club spagnolo. Nei prossimi giorni può arrivare finalmente il via libera da parte dell’Arsenal per la cessione dell’ex giocatore della Sampdoria.