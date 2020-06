Atletico Madrid, Trippier: «Non vedo l’ora che la Liga riprenda»

Trippier scalpita in vista del ritorno in campo: ecco le parole del laterale difensivo in forza all’Atletico Madrid sulla ripresa della Liga

Nel corso dell’intervista concessa ad AS, Kieran Trippier ha accolto con grande entusiasmo l’imminente ritorno in campo per terminare il campionato di Liga. Ecco le parole del difensore dell’Atletico Madrid.

«È bello tornare in campo. E’ stato molto difficile non vedere i compagni di squadra e lo staff, non allenarsi tutti i giorni. Comprendiamo tutti il momento, ma non vedo l’ora che il campionato spagnolo riprenda e che la stagione finisca in modo ottimale».