Atletico Madrid, ansia per la Lazio: si fermano De Paul e Soyunco

Le condizioni fisiche di Rodrigo De Paul e Caglar Soyunco in vista della prima giornata di Champions League

Ansia in casa Atletico Madrid in vista dell’esordio stagionale in Champions League contro la Lazio. Rodrigo De Paul ha infatti accusato un problema muscolare con l’Argentina e dovrà essere sottoposto a degli esami. Di seguito invece le condizioni di Soyunco.

COMUNICATO– «Çağlar Söyüncü è tornato dall’allenamento con la nazionale turca con qualche fastidio alla zona inguinale manifestatosi nell’ultima partita giocata contro la nazionale giapponese. I servizi medici del club stanno valutando questi disagi e si attende l’evoluzione».