Aubameyang Juve, sirene inglesi per l’attaccante: il Newcastle fa sul serio

Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a seguire Aubameyang, ma sull’attaccante c’è forte il Newcastle

Un club di Premier League sarebbe pronto a fare sul serio per Pierre–Emerick Aubameyang. L’attaccante, seguito con grande attenzione anche dalla Juventus, dovrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio.

Secondo il Daily Star il Newcastle vorrebbe in prestito il centravanti del Gabon in uscita dall’Arsenal per poi offrire 20 milioni di sterline in estate in caso di salvezza.

