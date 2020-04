Audero ed il gol di Ronaldo: «Da un campione come lui ti aspetti di tutto» – VIDEO

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha ricordato così il gol subito di testa da Cristiano Ronaldo contro la Juve

Ai microfoni di DAZN, per la rubrica DAZN – Selfies, Emil Audero ha ricordato il gol subito da Cristiano Ronaldo in Sampdoria Juve di questa stagione. Di seguito riportate le dichiarazioni del portiere classe ’97.

«Qua siamo in casa contro la Juve quest’anno e questo è il gol subito da Cristiano Ronaldo. Un gol di cui si è parlato molto: dal campo avevo intuito avesse saltato tanto ma non così tanto. D’altronde, da un campione come lui ci si può aspettare di tutto. Mi è dispiaciuto molto perché avevamo pareggiato la partita e questo gol è arrivato a fine primo tempo e ha deciso il match».