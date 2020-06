Aulas: «Champions con la Juve? Prima farò un giro a Lourdes»

Aulas, presidente del Lione, parla della Champions League e degli ottavi contro la Juve. Le parole del francese

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Aulas, presidente del Lione, ha parlato del ritorno di Champions League contro la Juve. Le sue parole.

LIGA – «Non sono stati rispettati gli orientamenti dell’Uefa, è incomprensibile. Lega e federazione hanno sbagliato più del governo, forse da noi sono prevalsi interessi individuali legati a retrocessioni e piazzamenti europei. Ma il Psg perderà 200 milioni, noi circa 100 milioni. Forse l’Uefa avrebbe dovuto minacciare sanzioni. La Juve arriverà più in forma di noi, che non sappiamo nemmeno se potremo giocare un’amichevole. Non sappiamo se si giocherà a Torino, ma ho fiducia nel lavoro del presidente Agnelli. Prima, magari, farò un giro a Lourdes…».

AOUAR – «Non credo che la Juve sia una sua priorità e comunque non abbiamo mai avuto un’offerta. Matuidi è un giocatore di grande esperienza, se rivede le sue esigenze economiche e la Juve lo libera può essere un’opportunità».