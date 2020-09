Aulas gela il Barça: «Non abbiamo intenzione di cedere Depay»

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha risposto su Twitter ai tifosi che gli chiedevano informazioni sul futuro di Depay

«Vedere partire i nostri giocatori senza che imponiamo i nostri prezzi? È una scommessa che perderete. Perché pensate che abbiamo bisogno di liquidità? Non ci conoscete bene. Se Memphis poteva partire ad agosto, dovrebbe restare con noi per il 2020/21! Contrariamente a quanto ho letto non ci sono stati scambi col Barcellona. Non credo sia nell’interesse del Lione permettere al proprio capitano di partire dopo l’ultima stagione troncata dalla LFP».