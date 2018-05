Ausilio ufficializza De Vrij: «Tutti sanno dove giocherà. Rafinha e Cancelo…»

Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, prima di Inter-Sassuolo in cui conferma l’acquisto di De Vrij e parla delle mosse di calciomercato

Parla così Piero Ausilio, direttore sportivo dell‘Inter, ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Inter-Sassuolo: «La stagione dell’Inter fin qui è sufficiente, l’evidenza dice quali sono i numeri e qual è il miglioramento del gruppo, vogliamo però che questa sufficienza diventi qualcosa in più nelle prossime due partite. Deposito del contratto di De Vrij? Non capisco dove sia lo scoop, l’esclusiva, la notizia: lo sanno tutti, lo sanno anche i muri, dov’è che giocherà De Vrij il prossimo anno. Noi abbiamo sempre rispettato lui, la Lazio e i nostri giocatori, non so a chi possa giovare tirare fuori questa notizia. E’ un professionista serio, non ha mai tirato indietro la gamba in queste partite e continuerà a giocare così».

Prosegue e conclude Ausilio: «I riscatti di Cancelo e Rafinha? Ci baseremo solo ed esclusivamente su parametri economici, visto che dal punto di vista tecnico siamo contentissimi di avere preso due calciatori del genere. Cercheremo di fare il possibile e l’impossibile entro il 30 giugno, il mercato inizierà il 20 maggio e noi cercheremo di migliorare questa rosa, con o senza loro due. Icardi? Se ci sarà la convocazione in Nazionale bene, ma noi siamo contenti di Icardi all’Inter».