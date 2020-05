Austria, Lask nel caos: allenamenti collettivi senza permesso. Rischio penalizzazione

Il Lask Linz rischia grosso: i giocatori del club austriaco si sono allenati collettivamente senza permesso

Il Lask Linz rischia grosso. Il club austriaco ha permesso che i propri giocatori si allenassero collettivamente, che attualmente non sono consentite. Le disposizioni date ai club austriaci prevedono allenamenti in piccoli gruppi mentre le sessioni complete saranno concesse solamente da domani.

Per questo motivo la Bundesliga austriaca ha avviato un procedimento per una possibile violazione delle linee guida. A denunciare l’accaduto sono stati i diretti concorrenti per il titolo, la Red Bull Salisburgo, che, affermando di parlare a nome di tutte le squadre di Bundesliga, accusa il LASK di aver violato le misure di sicurezza. Ora la capolista del campionato rischia una penalizzazione.