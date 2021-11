Malta-Croazia, l’autogol di Brozovic è tutto da ridere – Video

Tutto facile per la Croazia che rifila sette reti a Malta e sorride anche per l’incredibile autogol di Brozovic

Un autogol così buffo davvero raramente si vede su un campo di calcio: lo avrà pensato indubbiamente Marcelo Brozovic dopo l’incredibile giocata che ha regalato il gol della bandiera a Malta. Uncino in scivolata per intercettare un cross e sfera che va a colpire la faccia prima di infilarsi nella porta della sua nazionale.

Nulla di problematico per la Croazia, capace di stradominare e imporsi per 7-1 contro la formazione di Devis Mangia. Ora Perisic (sua la rete del vantaggio sull’isola) e soci si giocheranno la qualificazione diretta ai Mondiali nella prossima sfida contro la Russia, quando sarà obbligatoria la vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)

Tornando a Epic Brozo, non è mancata la consueta autoironia nel postare su Instagram la sua “prodezza”, così come non potevano mancare i commenti dei compagni di casa Inter…