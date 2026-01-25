Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenza

Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è diventato il nuovo Head of Football Operations del club campano. Il comunicato e tutti i dettagli

La Juve Stabia alza decisamente l’asticella delle proprie ambizioni e annuncia una ristrutturazione societaria dal sapore internazionale. Con una mossa che proietta il club campano in una nuova dimensione manageriale, è stata ufficializzata la nomina di Avram Grant come nuovo Head of Football Operations. Non si tratta di una semplice consulenza esterna, ma di un ruolo centrale e operativo: l’ex allenatore israeliano sarà il fulcro delle decisioni legate alla gestione, allo sviluppo e alla supervisione dell’intera area calcistica delle “Vespe”.

Dalla panchina alla scrivania: i nuovi compiti

Grant, che già gravitava nell’orbita della società come advisor, compie ora il passo decisivo entrando nel cuore dell’organigramma. Il suo mandato è chiaro: ottimizzare l’efficienza operativa e razionalizzare i processi sportivi. Nel suo nuovo ruolo, il manager rileverà le responsabilità precedentemente affidate a Dan J. McClory e Alberto Libanori, diventando il punto di riferimento unico per le strategie sportive. Una scelta che segnala la volontà della proprietà di accentrare le competenze tecniche nelle mani di un uomo di calcio dalla comprovata esperienza.

Chi è Avram Grant: la finale di Champions e la Premier

La scelta della Juve Stabia ricade su un profilo leggendario. Avram Grant è un tecnico e dirigente che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. La sua carriera ha toccato l’apice sulla panchina del Chelsea, club londinese che ha guidato fino alla finale di UEFA Champions League del 2008 (persa ai rigori contro il Manchester United). Oltre all’esperienza coi Blues, ha allenato squadre storiche della Premier League come West Ham e Portsmouth, oltre a guidare la Nazionale israeliana. È noto per il suo approccio pragmatico, la capacità di gestire spogliatoi complessi e una visione del calcio che unisce risultati sportivi e sostenibilità economica.

Un modello moderno e sostenibile

La nomina si inserisce nel percorso di crescita strutturale del club di Castellammare di Stabia, che punta a un modello organizzativo moderno. Entusiasta il commento del CEO Marco Santori: “Siamo felici di dare il benvenuto ad Avram. Porterà disciplina commerciale e competenze calcistiche di primo livello”. Con Grant al timone delle operazioni, la Juve Stabia lancia un messaggio forte al calcio italiano: l’obiettivo è costruire un progetto solido, capace di guardare al futuro con mentalità internazionale.