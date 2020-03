Avvocato Grassani: «Taglio stipendio necessario, si rischia un doppio danno per i club»

L’avvocato Grassani conferma: «I club possono congelare gli stipendi dei calciatori. Non è risparmiare, ma salvaguardare il rischio d’impresa»

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’avvocato Mattia Grassani ha parlato della riduzione degli stipendi in Serie A per far fronte all’emergenza Coronavirus. Le sue parole.

CONGELAMENTO STIPENDI – «In materia sportiva non esiste una norma. Ma in senso giuslavoristico sì: il codice civile disciplina il caso dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Quindi tanto le società quanto i tesserati non sono più tenuti a rispettare l’obbligazione. Sospendere il pagamento? Teoricamente sì. E posso assicurare che diversi presidenti hanno già attivato i loro uffici legali per trovare una strada che eviti il collasso generale. Non si tratta di voler risparmiare o speculare – conclude Grassani – ma di salvaguardare il rischio d’impresa».