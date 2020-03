Avvocato Romanelli: «Il termine isolamento volontario non esiste. Sui giocatori della Juve…»

Avvocato Romanelli: «Juve, violata la quarantena. Chi lo ha autorizzato!?». Parla l’avvocato penalista presso il foro di Genova

Rinaldo Romanelli, avvocato penalista presso il foro di Genova e componente della Giunta delle Camere penali Italiane fino al 2018, ha parlato Corriere dello Sport in merito alla situazione dei giocatori della Juventus che hanno lasciato Torino per tornare in patria.

LASCIARE L’ITALIA – «Non risulta in nessun decreto questa possibilità. La quarantena è stata prevista fin dall’ordinanza del Ministero della Salute, del 21 febbraio 2020. All’articolo 1 è fatto obbligo alle autorità sanitarie di applicarla per 14 giorni e non sono previsti sconti, e poi reiterata con la stessa formula in vari provvedimenti normativi successivi».

QUARANTENA – «Isolamento “volontario” è un definizione che non esiste in alcuna norma. Esiste la permanenza “domiciliare fiduciaria”, che viene disposta per le persone che provengano da zone a rischio e la “quarantena con sorveglianza attiva”, che si applica a chi abbia “avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19”. La definizione di “contatto stretto” è data dal Ministero della Salute e ricomprende anche una stretta di mano o l’aver condiviso un ambiente chiuso, vien da sé che aver utilizzato lo stesso spogliatoio o essersi allenati insieme rientri nella casistica del contatto stretto. Ai compagni di squadra di Rugani, per intenderci, dovrebbe essere stata applicata la quarantena con restrizioni della durata di 14 giorni. Non fino a 14 giorni, riduzioni di questo periodo o protocolli alternativi sono previsti solo per casi eccezionali. Quali? Penso ai militari al rientro dall’estero o ad operatori sanitari, che in una situazione di emergenza come quella che stiamo attraversando possono essere esentati dal rispetto di tutti e 14 i giorni se ritenuti sani, cioè senza che possano rappresentare un rischio per sé o per gli altri. Di sicuro non vale per i calciatori».

NO AUTORIZZAZIONE – «Quello che mi chiederei è semplicemente “chi ha autorizzato tutto questo?”. Perché non è previsto da nessun decreto o nessuna legge il fatto che si possa abbandonare il domicilio, figuriamoci di volare fuori dall’Italia, prima che scada il termine dei 14 giorni. Se fosse successo la prossima settimana ogni ragionamento sarebbe solo, per così dire, legato all’opportunità in questo preciso momento storico, ma è capitato 7-8 giorni dopo la notizia della positività di un loro compagno di squadra. Mi auguro che chi ha assunto questa decisione abbia effettuato un’attenta valutazione anche, ma non solo, sul piano legale».