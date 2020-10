Az Alkmaar, 4 giocatori positivi al Covid: giovedì il match contro il Napoli

L’AZ Alkmaar ha annunciato di aver trovato 9 tesserati positivi al Coronavirus (4 giocatori): giovedì il match contro il Napoli

Allerta massima in casa Napoli in vista del match di Europa League contro l‘AZ Alkmaar. Il club olandese ha comunicato di aver trovato quattro giocatori positivi al Coronavirus a cui vanno aggiunti altri 2 giocatori della Primavera e 3 membri dello staff, per un totale di 9 effettivi al momento positivi.

Il match di Europa League non sembrerebbe a rischio visto che il Protocollo Uefa prevede che con 13 giocatori a disposizione, si può scendere in campo.